Esporte Atlético joga bem, mas fica no empate sem gols com o CSA Time ainda tem chances de acesso, mas situação fica muito delicada

O Atlético foi guerreiro, jogou bem grande parte do jogo, mas não conseguiu vencer o CSA no Estádio Rei Pelé na tarde deste sábado (10). O rubro-negro chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer, mas ainda sonha com o acesso. O Atlético termina a rodada na 8ª colocação com 53 pontos e ainda pode terminar o campeonato com 59 caso vença as duas rodadas finais, mas t...