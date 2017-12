Atlético já pensa na temporada 2018

O dia seguinte após o término da Série A do Brasileiro foi de muito trabalho para o vice-presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista. Ontem, o dirigente encerrou vínculos de alguns jogadores e acertou a renovação do zagueiro Gilvan, para a temporada de 2018. Nomes como Marcão Silva, Diego Rosa, Andrigo e Alison não farão parte do plantel rubro-negro no ...