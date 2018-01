Atlético irá receber R$ 2,5 milhões de reais por 50% de Luiz Fernando

Após quase um mês de especulações, o jovem Luiz Fernando enfim definiu o seu futuro, o jogador já assinou com o Botafogo por quatro temporadas. O que não ficou claro foram os valores relacionados a transação, já que no final de dezembro o diretor de futebol do Atlético, Adson Batista havia ressaltado que não liberaria o atleta por menos de 20 milhões de reais.

Porém, na negociação com o time carioca, os valores ficaram bem abaixo do esperado, como Adson ressaltou, mas que o time teve algumas compensações pelo negócio. Segundo o Globoesporte.com, o Botafogo vai desenbolsar R$ 2,5 milhões de reais por 50 % dos direitos de Luiz Fernando.

Além da quantia em dinheiro, o Atlético também irá receber um porcentagem dos jogadores do Botafogo que vieram para o clube, o meia Fernandes e o atacante Vinicius Tanque, ambos de 22 anos.

No Atlético, Luiz Fernando subiu ao profissional em 2015, disputou 92 partidas com a camisa rubro-negra e marcou 19 gols. Na última Série A, o jovem marcou 9 gols, quando chamou a atenção do alvinegro carioca.