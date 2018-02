Atlético inicia vistorias para liberar o Accioly para jogos do Goianão

O Antônio Accioly recebeu a primeira de uma série de vistorias que precisa passar para ser liberado para receber jogos do Atlético na temporada. O local foi avaliado pelo Corpo de Bombeiros, que pediu ajustes simples, como instalação de corrimão em locais determinados, para emissão do laudo final. A intenção do Dragão é mandar jogos do Goianão e talvez da Série B no estádio de Campinas.

O local ainda passará por vistorias de Polícia Militar e Vigilância Sanitária e também precisa do laudo de engenharia, que, segundo o clube, já está pronto, para voltar a receber jogos. A diretoria do Atlético espera que isso ocorra entre segunda-feira (5) e quarta-feira (7).

Ainda não há definição da capacidade total do estádio porque faltam as adequações pedidas pelo Corpo de Bombeiros. A exigência mínima de capacidade para jogos da Série B do Brasileiro era de 10 mil torcedores no regulamento do ano passado.

A loja do Dragão que está sendo construída dentro do Accioly deve ficar pronta para funcionar apenas na Série B. O Atlético também estuda a troca de fornecedor de material esportivo.

O clube prevê ter a liberação do estádio até o dia 10 de fevereiro.