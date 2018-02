Atlético inicia venda de ingressos para clássico contra o Vila Nova

O Atlético iniciou nesta quinta-feira (22) a venda de ingressos para o clássico contra o Vila Nova que acontece no próximo domingo (25), às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, válido pela 10ª rodada do Campeonato Goiano. O mando de campo é rubro-negro.

Os valores serão de R$60 a cadeira e R$40 a arquibancada, sendo R$30 e R$20, respectivamente, os valores da meia-entrada. Além de estudantes e idosos, o torcedor que apresentar no ato da compra duas apostas da Timemania, tendo apostado no Atlético ou no Vila Nova como time do coração, terão direito a meia-entrada.

Jogo

Atlético x Vila Nova

Data: 25/02/2018

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 17 horas

Ingressos

Cadeira: R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 40 (inteira) e R$20 (meia-entrada)

Confira os postos e horários de vendas:

Centro de Treinamento/Urias Magalhães - Rua vitória regia, quadra 01, lote 20, setor Urias Magalhães - Goiânia - Goiás Telefone: (62) 3210-3333 - Vendas nos dias: 22/02/2018 (quinta-feira) das 08:30hs até 18:00hs e dia 23/02/2018 (Sexta-feira) das 08:30hs até 18:00hs e dia 24/02/2018 (Sábado) das 08:00 às12:00hs.

Estádio Antônio Aciolly - Av. Perimetral, 921 - St. Campinas, Goiânia - Vendas nos dias: 22/02/2018 (quinta-feira) das 10:00hs até 17:30hs e dia 23/02/2018 (Sexta-feira) das 08:30hs até 17:30hs e dia 24/02/2018 (Sábado) das 08:00 às12:00hs.

Direito a meia-entrada:

- Estudantes - com apresentação da Carteira estudantil e documento de identificação pessoal. Lei nº. 12.933/2013.

- Idosos - De 60 a 65 anos com apresentação de documento com foto.

- Torcedor que apresentar duas (02) time mania da semana (do dia 19/02/2018 ao dia 25/02/2018) contendo o Atlético Clube Goianiense ou Vila Nova como time do coração.