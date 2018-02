Atlético inicia reformulação do elenco

O Atlético já começou a pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. Prova disso é que a diretoria rubro-negro já planeja a dispensa de alguns jogadores, o que abriria espaço para novas contratações. O primeiro a ter o vínculo quebrado foi o atacante Chiquinho, de 22 anos. O jogador, que veio do Atlético de Itapemirim (ES), ainda no ano passado. No Campeonato Goiano ...