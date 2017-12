Atlético inicia negociações com dois atletas do Botafogo

O Atlético está próximo de acertar as contratações de mais dois jogadores para a temporada 2018. O atacante Vinicius Tanque e o meia Jonathan Fernandes, ambos do Botafogo.

Os dois atletas são da base do time alvinegro carioca. Vinicius, de 22 anos, atuou em 17 oportunidades pelo Botafogo, em 2017, e marcou 3 gols. Já o meia, que também tem 22 anos, jogou 19 partidas na última temporada e marcou dois gols.

“Estamos negociando com o Botafogo, as conversas ainda estão em fase de tratativas contratuais”, explicou o vice-presidente e diretor de futebol Adson Batista, que salientou que as negociações não tem relação com o interesse do time carioca no meia Luiz Fernando, do Atlético.

Caso sejam confirmadas as contratações, Vinicius Tanque e Jonathan Fernandes chegarão para reforçar o sistema ofensivo da equipe goiana, que conta com os meias Jorginho, Luiz Fernando, Tito e Chiquinho. Os jogadores podem se juntar aos reforços Diego Valderrama e Diego Silva (ambos volante).