Atlético inicia Goianão buscando quebrar jejum indesejado

O Atlético inicia sua jornada no Campeonato Goiano rumo ao 14ª título da história do clube nesta quarta-feira (17), contra o Itumbiara, no estádio JK, às 20h30. O time rubro-negro busca quebrar um jejum de três anos consecutivos sem nem mesmo chegar até a final da competição.

Para isso, o Atlético trouxe um verdadeiro pacotão de reforços – 16 jogadores – já que grande parte do elenco que foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2017 saiu do clube.

Antes do início do campeonato, o técnico rubro-negro já teve de driblar alguns desfalques que surgiram. No meiode campo, Tomas Bastos, uma das principais contratações, teve problemas com a documentação e não foi regularizado por meio do Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

O volante Rodrigo, formado na base do Goiás, ainda passar por fase de preparação física intenso, como ocorre também com o atacante Vinícius Tanque. Ainda no ataque, Tito segue fazendo trabalho de reforço muscular.

O Itumbiara estreia em 2018 com um ar de comemoração e saudade misturados. Há dez anos, a equipe levantava sua primeira, e única, taça de campeão do Estadual. Desde então, o Gigante do Vale não conseguiu mais repetir boas campanhas e chegou a ser rebaixado duas vezes (2010 e 2013).

Ano passado, fez uma boa campanha e garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Este ano, para tentar repetir o feito de dez anos atrás, o técnico Luizinho Vieira segue no comando do time.

O treinador deve escalar o Gigante do Vale para receber o Atlético com Erivelton; Alex Travassur, Ricardo Braz, Rogélio e Bruninho; Mateus Magro, Neto, Marcos Paulo e Ronny; Abuda e Mateus Ortigoza.

FICHA TÉCNICA

Itumbiara: Erivelton; Alex Travassur, Ricardo Braz, Rogélio e Bruninho; Mateus Magro, Neto, Marcos Paulo e Ronny; Abuda e Mateus Ortigoza. Técnico: Luizinho Vieira.

Atlético: Kléver; Jonathan, William Alves, Lucas Rocha e Bruno Santos; Diego Silva, Fernandes e Jorginho; Wesley Natã, Roger e Elder Santana. Técnico: João Paulo Sanches.

Estádio: JK (Itumbiara)

Horário: 20h30

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Bruno Pires (FIFA) e Paulo César Almeida