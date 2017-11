Atlético inicia busca por objetivo final na Série A

Mesmo rebaixado duas rodadas antes do fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda corre atrás de alguns objetivos na competição. É por isso que o time promete não facilitar a vida do Grêmio, neste domingo (26), às 17 horas, na arena do clube tricolor, em Porto Alegre. Na classificação geral, o rubro-negro é o lanterna, com 31,5% de aproveitamento e 34 p...