Esporte Atlético, Goiás e Vila: força goiana no 1º turno Clubes goianos se destacam na primeira metade da Série B do Campeonato Brasileiro

Vila Nova (3º) e Atlético (4º lugar) são destaques no 1º turno com situações opostas: no colorado, sistema defensivo é ponto forte. Já no Dragão, ataque é o melhor da fase inicial e conta com artilheiro do torneio. Goiás faz campanha de recuperação, mas ainda vê G4 um pouco acima. Mesmo instável, Goiás comemora recuperação Apesar de não ter finalizado 1º t...