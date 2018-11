Esporte Atlético-GO trabalha agora para remontar time Com permanência de Wagner Lopes confirmada, diretoria se concentra em reformulação do elenco

Após a confirmação da permanência do técnico Wagner Lopes no comando do Atlético para 2019, o foco do trabalho passam a ser outros: a reformulação e montagem do elenco para a próxima temporada. Por enquanto, apenas sete jogadores têm contrato para 2019. Alguns estão mais próximos de um acerto, como o zagueiro Lucas Rocha e os laterais Jonathan e Moraes. Outros atletas desej...