Esporte Atlético ganha opções para enfrentar adversário direto

A vitória sobre o líder da Série B, o Fortaleza, colocou o Atlético na disputa por uma vaga no grupo que briga pelo acesso (G4) à elite nacional. O Dragão chegou a 25 pontos, está em 5º lugar e terá, como próximo desafio, o Avaí, nesta terça-feira (17), às 19h15, em Florianópolis. A equipe catarinense, 4º colocada também com 25 pontos, é uma concorrente direta do Atlét...