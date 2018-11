Esporte Atlético fica à espera do improvável Atlético se iguala ao vice-líder, CSA, mas empate sem gol praticamente elimina time goiano

Já eram 49 minutos do segundo tempo quando o volante e capitão Pedro Bambu apanhou rebote na área do CSA, dominou a bola e chutou forte, perdendo a melhor chance do Atlético no jogo disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, ontem. Fez-se o silêncio sepulcral no local. A metade azul de Maceió, a capital de Alagoas, se calou e sentiu alívio, pois no lance poderia ser dec...