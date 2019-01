Esporte Atlético faz amistoso para auxiliar ex-jogador da década de 70 Renda do jogo será doada para Agnaldo Melo, que sofre de diabetes e teve as duas pernas amputadas

O Atlético faz o primeiro amistoso antes do início do Campeonato Goiano no domingo (13), às 11 horas. O Dragão recebe o Ceilândia (DF), no Estádio Antônio Accioly, e cobrará 5 reais (preço único) dos torcedores por um motivo diferente: a renda das bilheterias será revertida para auxiliar o ex-jogador Agnaldo Melo, que jogou no Dragão na década de 1970. Com diabet...