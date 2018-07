Esporte Atlético evita pensar em acesso e quer ampliar sequência invicta contra o CSA Dragão não perdeu nenhuma partida nos últimos seis jogos da Série B e vê elenco como ponto forte para manter time na luta pelo G4

Titular em cinco dos seis jogos invictos do Atlético, o zagueiro Oliveira vê a luta pelo G4 como realidade para o Dragão, por causa dos resultados obtidos nas últimas rodadas. O defensor, porém, acredita que é cedo para se falar em acesso à Série A - a equipe atleticana é 5ª colocada com 26 pontos. Segundo Oliveira, o retorno do Atlético para a primeira Divisão ser...