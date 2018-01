Atlético estreia com empate contra Itumbiara

O Atlético estreou com o pé esquerdo no Campeonato Goiano. O time rubro-negro empatou pelo placar de 2 a 2 com o Itumbiara na noite desta quarta-feira (17), no estádio JK. Após abrir o placar ainda no 1ª tempo com Elder Santana, o time rubro-negro levou o empate poucos minutos depois com Rogélio e sofreu a virada na 2ª etapa com Abuda. Na reta final dos últimos 45 minutos, Chiquinho igualou tudo novamente.

Durante a partida, o Atlético teve a chance de sair com a vitória em duas oportunidades, uma na cobrança de pênalti de Jorginho, mas o goleiro Erivelton acabou defendendo, e outra com Wesley Natã, que soltou o chute, mas a bola explodiu no travessão.

O Atlético volta a campo agora contra o Grêmio Anápolis, no próximo sábado (20), no estádio Olímpico, às 17 horas. O estádio Antônio Accioly ainda segue em reformas, mas já está nos detalhes finais. Segundo o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, a previsão é que o Atlético jogue em seu estádio contra o Anápolis, na 5ª rodada, no dia 31 de janeiro.

A partida

O time rubro-negro iniciou a partida com maior posse de bola e propondo o jogo. Logo no primeiro minuto levou perigo com Wesley Natã. Sem espaço, o Itumbiara tentou se segurar do jeito que deu, mas aos 6 minutos o Dragão abriu o placar. Após linda jogada de Jorginho, que deu um lençol no marcador, o camisa 10 foi até o fundo e cruzou. A bola pegou no rosto de Elder Santata, em um jogada incomum, e a bola entrou.

Tudo parecia bem encaminhado para a vitória do Dragão no primeiro tempo, estava à frente no placar e mostrou soberania na partida, mas após os 20 minutos o cenário do jogo mudou. O Itumbiara acordou e viu uma deficiência no lado direito do Atlético e começou a pressionar.

Na 4ª tentativa de bolas alçadas na área, o Gigante do Vale conseguiu o empate. Após levantamento de Ronny, o zagueiro Rogélio subiu mais que todo mundo e cabeceou para deixar tudo igual. Após o empate, o Itumbiara passou a dominar a partida e chegou mais perto de fazer o 2ª gol do que o Atlético.

Após um 1ª tempo morno, a segunda etapa no estádio JK começou com a temperatura lá em cima. Aos 3 minutos Jorginho é derrubado na área por Neto, o próprio camisa 10 vai para a cobrança e bate mal, facilitando para a boa defesa do goleiro Erivelton. No lance seguinte, o Itumbiara chegou ao gol da virada após Bruninho lançar Abuda, que saiu cara a cara com Klever, e apenas finalizou para o fundo do gol.

Após levar a virada, o técnico João Paulo Sanches fez sua 1ª alteração colocando Chiquinho no luga do meia Fernandes. Assim, o time rubro-negro ficou com 4 atacantes em campo (Elder Santana, Wesley Natã, Roger e Chiquinho), e não demorou muito para a substituição dar resultado. Aos 28 minutos, após cruzamento de Roger, Chiquinho só desviou para o fundo do gol de Erivelton, deixando tudo igual novamente. Nos minutos finais, o Atlético voltou a dominar a partida, mas não conseguiu chegar ao 3ª gol.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Itumbiara 2 x 2 Atlético

Horário: 20h30

Estádio: JK (Itumbiara)

Gols: Elder Santana e Chiquinho para o Atlético; Rogélio e Abuda para o Itumbiara

Cartões amarelos: Jonathan e William Alves (Atlético); Ortigoza (Itumbiara)

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Bruno Pires (FIFA) e Paulo César Almeida

ITUMBIARA: Erivelton; Alex Travassur, Ricardo Braz, Rogélio e Bruninho; Mateus Magro, Neto, Marcos Paulo (Renan) e Ronny (Mateus Paraná); Abuda (Erico Júnior) e Mateus Ortigoza. Técnico: Luizinho Vieira.

ATLÉTICO: Kléver; Jonathan, William Alves, Lucas Rocha e Bruno Santos; Diego Silva, Fernandes (Chiquinho) e Jorginho; Wesley Natã, Roger (Cristian) e Elder Santana. Técnico: João Paulo Sanches.