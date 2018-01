Atlético entra com ação para cobrar os R$ 10 milhões da ida de Fred ao Cruzeiro

A paciência do Atlético-MG acabou e, agora, o "caso Fred" será decidido na Justiça. Nesta sexta-feira (26), o clube alvinegro informou que entrou com uma ação para cobrar os R$ 10 milhões da multa referente à ida do atacante para o rival Cruzeiro neste início de ano.



"O Clube Atlético Mineiro confirma que ingressou com ação de execução na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF contra o Sr. Frederico Chaves Guedes (Fred), cobrando a multa de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais) assumida em contrato firmado com o Atlético e que não foi cumprida", anunciou.



O Atlético-MG sequer citou o nome do Cruzeiro na nota e explicou que a ação foi movida contra Fred, uma vez que o atacante foi quem assinou com o clube alvinegro o compromisso que previa a multa em questão.



No acordo de rescisão firmado entre Fred e o Atlético-MG, no dia 22 de dezembro do ano passado, o clube alvinegro estipulou uma multa de R$ 10 milhões em caso de transferência do atacante para o Cruzeiro, justamente para inibir um possível acerto do jogador com o rival.



Mesmo sabedor disso, o Cruzeiro decidiu abrir negociação com o atacante e anunciá-lo um dia depois. Na época, a própria diretoria do clube reconheceu a cláusula referente à multa e a tratou com naturalidade. O valor, então, deveria ter sido quitado no dia seguinte à regularização do atleta junto à CBF, o que não ocorreu.



O Cruzeiro chegou a assumir a responsabilidade de pagar a multa, mas decidiu repassar o caso para estudo de seu departamento jurídico, que analisaria uma possível regularidade na cláusula. Na semana passada, o clube celeste decidiu prorrogar a decisão sobre o caso, o que irritou o Atlético-MG e motivou a ação movida nesta sexta.