Esporte Atlético empata sem gols com Cruzeiro, mas mantém chances de classificação Dragão precisa vencer na última rodada e torcer para combinação de resultados para avançar na maior competição sub-17 do Brasil

O Atlético conquistou o primeiro ponto na Taça BH nesta quinta-feira (19). A equipe rubro-negra empatou sem gols com o Cruzeiro pela abertura da 2ª rodada do Grupo E, em duelo realizado na Toca da Raposa (Belo Horizonte). O resultado mantém o Dragão vivo na maior competição sub-17 do País. O time goiano, porém, precisa vencer o Porto Vitória/ES no próximo sábado...