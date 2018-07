Esporte Atlético empata sem gols com Corinthians no Brasileiro Sub-20 O Dragão finalizou a competição com apenas dois pontos e na lanterna do Grupo A

O Atlético entrou em campo nesta quarta-feira (25), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os meninos do Dragão receberam a equipe do Corinthians, no estádio Olímpico e no final a partida terminou empata sem gols, resultado que eliminou a equipe goiana da competição. O Dragão, que irá folgar na última rodada, realizou 4 partidas, dois empates (Corin...