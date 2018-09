Esporte Atlético empata e joga pressão total para o clássico Dragão empata com Figueira e transfere carga decisiva para o próximo jogo, contra o Vila

O Atlético insistiu, mas não conseguiu derrotar o Figueirense. Na tarde deste sábado (29), o Dragão empatou pelo placar de 2 a 2, jogando no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e perdeu a chance de voltar a terminar uma rodada no grupo dos quatro primeiros colocados (G4), ficando na 6ª colocação com 44 pontos. O tropeço fora de casa aumenta a pressão para o clássico...