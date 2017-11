Atlético empata com a Chape e está rebaixado à Série B

A garra demonstrada em campo pelo Atlético, neste domingo (19), não foi suficiente para manter as esperanças da equipe em permanecer na Série A. O time deixou o gramado do Estádio Olímpico rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro um ano após o título da Série B que o devolveu à elite do futebol nacional. O Dragão recebeu a Chapecoense, em jogo válido pela 36ª rodada, empatou por 1 a 1 e se tornou o primeiro clube com o descenso confirmado.

Em outor jogo da rodada, Vitória e Cruzeiro empataram por 1 a 1. O rubro-negro baiano chegou aos 40 pontos. Como o Leão da Bahia terá confronto direto com a Ponte Preta na próxima rodada, nenhuma combinação de resultado nos jogos das próximas duas rodadas permitem que o Atlético saia da zona de rebaixamento.

Atlético 1x1 Chapecoense

Atlético: Kléver; Jonathan (Marcão Silva), William Alves, Gilvan e Breno Lopes; André Castro, Igor (Jefferson Nem), Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa. Técnico: João Paulo Sanches.

Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Reinaldo; Amaral, Moisés Ribeiro, João Pedro (Lucas Mineiro), Luiz Antônio (Lucas Marques) e Arthur; Túlio de Melo (Rodrigo Pelezinho). Técnico: Gilson Kleina.

Local: Estádio Olímpico. Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva. Assistentes: Helcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra. Gols: Túlio de Melo, aos 35' do primeiro tempo, e Luiz Fernando, aos 45' do segundo tempo. Público: 1.243 pagantes. Renda: R$ 14.835,00.