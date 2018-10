Esporte Atlético e Vila Nova contam com personagens polivalentes e decisivos Com jogadores que poderão desequilibrar, Dragão e Tigre se enfrentam por vaga em grupo seleto

Atlético e Vila Nova se enfrentam no sábado em confronto direto por uma vaga ao grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (G4) e contam com personagens que podem fazer a diferença. Cada um ao seu estilo, o meia/atacante João Paulo e o volante/lateral direito Moacir podem ajudar Dragão e Tigre, respectivamente, a alcançar a vitória.Pelo lado colorado, o experiente volant...