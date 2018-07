Esporte Atlético divulga preço dos ingressos para partida diante do CSA O Dragão ocupa a 5ª colocação da Série B, com 26 pontos

O Atlético divulgou o preço dos ingressos para a partida da 17ª rodada da Série B, na qual o Dragão irá enfrentar o CSA, na segunda-feira (23), no estádio Olímpico, às 20 horas. Para esse confronto, os bilhetes vão custar 40 reais a inteira, já torcedores que apresentarem duas timemanias com o rubro-negro como time do coração terão direito a meia entrada. A direto...