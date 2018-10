Esporte Atlético divulga preço dos ingressos para duelo contra Vila Nova As equipes se enfrentam no sábado, às 16h30, no estádio Antônio Accioly

Atlético e Vila Nova entram em campo no próximo sábado (6), às 16h30, no estádio Antônio Accioly, brigando para não se distanciarem do G4 da Série B, atualmente, os dois rivais estão a apenas um ponto do Avaí, o 4º colocado. Para este duelo, apenas torcedores rubro-negros poderão estar presentes e a direção do Dragão já divulgou o preço dos ingresso, que serão de R$ 2...