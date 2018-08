Esporte Atlético divulga preço de ingressos para partida no Antônio Accioly O Dragão entra em campo neste sábado (18), às 16h30, contra o Coritiba

Após 4 meses longe do estádio Antônio Accioly, o Atlético irá retornar a sua casa neste sábado (18), pela 21ª rodada, diante do Coritiba, às 16h30. Para essa partida, o clube já começou a vender os ingressos, que vão custar 60 reais a inteira, porém os torcedores que apresentarem duas timemanias com o Dragão como time do coração terão direito de pagar meia, ou seja, 3...