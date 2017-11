Atlético deve confirmar mais dois reforços nos próximos dias

Tito foi destaque do Confiança na campanha da Série C

O Atlético se movimenta para a temporada de 2018. Nos próximos dias, mais dois jogadores devem ser anunciados no Dragão: o lateral esquerdo Bruno Santos, que vem do Tupi, e o atacante Tito, que chega do Confiança-SE.

Na lateral, Bruno Santos, de 30 anos, chega para a posição que atualmente só tem Breno Lopes, que ainda não sabe se irá ficar para o ano que vem.

Nesta temporada, Bruno Santos disputou a Série C pelo Tupi. No time mineiro, ele atuou em 28 jogos e marcou 3 gols. O atleta foi formado no CFZ-RJ e teve passagens por América-RJ, Bangu, Macaé e Cuiabá.

Já no ataque, Tito, de 28 anos, chega para reforçar a linha ofensiva do rubro-negro, que, nesta temporada, marcou 59 gols em 55 jogos. Foi em 2017 que o jogador viveu o seu melhor momento na carreira ao marcar 22 gols em 33 partidas pelo Confiança, entre Campeonato Sergipano e Série C. O atacante já passou por equipes como Boa Esporte, Mixto-MT, Paraná, Oeste, Joinville e Cuiabá.

Com a chegada dos dois jogadores, o Atlético já soma cinco contratações para o ano de 2018. Além de Bruno Santos e Tito, já estão contratados o atacante Chiquinho e os volantes Valderrama e Diego Silva.