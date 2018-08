Esporte Atlético deve anunciar atacante

A negociação está praticamente fechada, mas faltam alguns detalhes para que o Atlético dê por fechada a contratação do atacante Thiago Santos, de 28 anos. Na sexta-feira, o Paraná, clube no qual estava, anunciou a liberação do jogador. Assim, ele ficou livre para definir o acerto com o Atlético. “Conversamos, ficou encaminhando, mas faltam alguns detalhes”, disse neste...