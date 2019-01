Esporte Atlético destinará renda de amistoso para ex-jogador que teve as pernas amputadas Foram vendidos mais de 2 mil ingressos e arrecadação de R$ 10.915,00

Após o empate de 0 a 0 no amistoso disputado na manhã deste domingo (13 de janeiro), diante do Ceilândia (DF), no Estádio Antônio Accioly, a diretoria do Atlético divulgou o balanço do que foi arrecadado na partida, que auxiliará no tratamento do ex-jogador Agnaldo Melo, que atuou no Dragão na década de 1970 e sofre com diabetes. Para o amistoso, foram vendidos 2.183 ...