Esporte Atlético derrota Oeste fora de casa e volta ao G4 da Segundona Com o triunfo, o Atlético quebrou a marca negativa de 5 partidas sem vencer longe de Goiânia

O Atlético foi até a Arena Barueri, para enfrentar a equipe do Oeste, pela 26ª rodada da Série B. Mesmo não tendo feito uma grande partida tecnicamente, o Dragão conseguiu ser efetivo e venceu pelo placar de 2 a 1, voltando a vencer fora de casa após 5 jogos. O resultado também recoloca o time no G4, com 43 pontos. A partida entre Oeste e Atlético começou morna,...