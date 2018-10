Esporte Atlético demite técnico Claudio Tencati Após série de cinco partidas sem vitória, diretoria do Dragão opta pela saída do treinador

A derrota do Atlético frente ao Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira, por 2 a 1, em pleno Estádio Antônio Accioly, determinou a demissão do técnico rubro-negro, Claudio Tencati. Em 6º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, o time luta pelo acesso à elite nacional, mas perdeu fôlego nas últimas rodadas - o time não vence desde o dia 7 de setembro, quando b...