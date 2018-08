Esporte Atlético decide no início, bate o Coritiba no Antônio Accioly e volta ao G4 da Série B Meia Renato Kayzer marcou o único gol da partida. Dragão volta a campo na terça-feira (21), contra o Guarani, em Campinas (SP)

Na estreia do Estádio Antônio Accioly nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o Dragão se impôs e mostrou sua força em seu novo castelo. Mesmo jogando com cinco desfalques, o time de Claudio Tencati conquistou a vitória com um gol logo no início do jogo e segurou o Coxa. A torcida, apesar de não ter lotado o estádio, compareceu e foi fundamental na vitória rubro-negra. ...