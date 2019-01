Esporte Atlético de Madrid contrata Morata por empréstimo junto ao Chelsea Atacante de 26 anos sai do Chelsea, da Inglaterra, e terá vínculo com o clube espanhol até o fim da próxima temporada

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Álvaro Morata. O jogador de 26 anos havia perdido espaço no Chelsea e assinou por empréstimo com o clube. Seu vínculo com o time espanhol terá duração de um ano e meio, válido até o fim da temporada 2019/2020. Morata foi submetido a exames médicos no domingo e assinou o contrato nesta segund...