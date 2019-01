Esporte Atlético de Madrid bate Getafe e mantém perseguição ao Barcelona no Espanhol Diferença para o time catalão caiu para dois pontos. No entanto, o Barcelona ainda entra em campo nesta 21ª rodada

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid confirmou o favoritismo e derrotou o Getafe neste sábado, por 2 a 0, em casa, no Wanda Metropolitano, em Madri, em duelo da 21.ª rodada do torneio, para seguir a perseguição ao líder Barcelona. A diferença para o time catalão caiu para dois pontos, com o triunfo, e agora o Atlético soma 44. No entanto, o Barc...