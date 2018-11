Esporte Atlético dá vitória à torcida no Accioly Rubro-negro vai para a última rodada com chance de acesso, mas precisa de combinação remota

O Atlético entrou em campo, nesta sexta-feira (16), apostando suas últimas fichas para se manter vivo na briga pelo acesso. No Estádio Antônio Accioly, o rubro-negro recebeu o São Bento, sem grandes intenções na competição. Dominante durante todo o jogo e com um homem a mais durante 60 minutos, os goianos levaram um susto no final, apesar de o rival não ter chutado a g...