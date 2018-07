Esporte Atlético contrata zagueiro Gilvan para sequência da Série B O defensor de 28 anos, estava na Romênia, no Cluj

Buscando se reforçar para a sequência da Série B, o Atlético anunciou nesta segunda-feira (2), em suas redes sociais, a contratação do zagueiro Gilvan, de 28 anos e que estava no Cluj, da Romênia. O defensor foi um dos destaques do time rubro-negro na última temporada, quando os goianos disputaram a Série A. Gilvan chega com o objetivo de tentar organizar a defesa do At...