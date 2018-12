Esporte Atlético contrata volante que estava no Vila Nova Dragão anuncia segundo reforço para a próxima temporada

O Atlético anunciou na manhã desta segunda-feira (10) a contratação do volante Washington Santanta, de 29 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova. Contratado pelo Tigre em agosto, o volante disputou oito jogos sendo quatro como titular. Antes de voltar ao Brasil para defender o Vila Nova, Washington Santana jogou no futebol grego e port...