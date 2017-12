Atlético contrata o zagueiro Hugo Gomes

O Atlético deu início ao seu terceiro dia de treinos com uma novidade no elenco. O zagueiro Hugo Gomes, de 22 anos e 1,87m, é o novo reforço rubro-negro para o sistema defensivo, que já conta com Gilvan, Willian Alves e Lucas Rocha. Hugo veio por empréstimo do São Paulo até o fim deste ano e já treina com o elenco atleticano, que se apresentou na quarta-feira (dia 27).

Hugo é oriundo das categorias de base do tricolor paulista e chegou a disputar a Copa São Paulo três vezes, como capitão do time. Subiu ao profissional aos 20 anos e foi emprestado ao Mallorca, da Espanha, em 2015.

O zagueiro retornou ao clube paulista em 2016, mas não teve oportunidades de jogar no time principal. Em 2017, ele foi emprestado novamente ao futebol espanhol. Desta vez, ao time B do Granada, no qual se destacou com boas atuações.

Hugo voltou ao Brasil em julho, mas não foi aproveitado na equipe titular do São Paulo, que contava com um sistema defensivo já formado, composto por Rodrigo Caio. Lugano e Arboleda. Por último, o zagueiro participou do Brasileirão de Aspirantes com a camisa tricolor, também como capitão.

Aos 22 anos e sem ainda ter sido protagonista de um grande time como profissional, Hugo tentará encontrar esse papel jogando pelo Dragão. Mas o jogador terá forte concorrência, já que os dois zagueiros que terminaram a Série A do Brasileiro de 2017, Willian Alves e Gilvan, renovaram seus contratos. Com o vínculo de empréstimo até o final do ano com o time atleticano, oportunidades surgirão, pois o Atlético está com o calendário cheio de jogos, somando Campeonato Goiano, a Série B do Brasileiro e a Copa do Brasil.

Após a chegada de Hugo, a diretoria rubro-negra ainda segue buscando reforços no mercado para o Estadual. O diretor de futebol e vice-presidente do clube, Adson Batista, afirmou que procura por um atacante de lado e velocista, mais um volante de marcação e, também, um outro lateral esquerdo para fechar o elenco.

O Atlético já contratou 13 jogadores para a temporada de 2018. Os novos contratados já estão treinando no clube. Os remanescentes desta temporada voltam aos treinos no dia 2 de janeiro.