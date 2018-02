Atlético contrata atacante Joanderson, do Internacional

O Atlético continua se reforçando para a temporada, principalmente no setor ofensivo. Nesta sexta-feira (16), o rubro-negro anunciou a contratação do atacante Joanderson, de 22 anos. O jogador, que estava no Internacional, chega com contrato de emprestimo até o final do ano.

Joanderson foi formado na base do São Paulo, onde se destacou e conquistou a Copa do Brasil sub-20, em 2015. Sem chances no clube tricolor, ele foi emprestado ao Cruzeiro, no qual também não foi aproveitado. No ano passado, esteve no sub-23 do Internacional. No clube gaúcho, disputou 7 partidas e marcou 3 gols.

O atacante será o 8º reforço para o setor ofensivo do rubro-negro, além dele já foram contratados Tito, Chiquinho, Wesley Natã, Roger, Vinícius Tanque, Júlio Cesar, Elder Santana. Desses, apenas Chiquinho e Elder Santana marcaram gols.