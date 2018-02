Atlético contrata atacante da Chapecoense

O Atlético ainda não conseguiu dar liga nesse campeonato goiano. Por causa disso, a direção trocou o comando técnico - contratou Cláudio Tencati, que assumiu no lugar de João Paulo Sanches. Além do treinador, o time também está trazendo mais um atacante. O nome da vez é o de Júlio César, de 23 anos, que estava na Chapecoense e chega por empréstimo ao Dragão.

Júlio César, que foi formado no Paraná, em 2013, também teve passagens por ABC, Inter de Lages, Caxias, Oeste e, no ano passado, chegou à Chapecoense, pela qual disputou 9 partidas, mas não marcou nenhum gol.

O jogador chega para um setor com muita concorrência no Atlético. São 7 atacantes no elenco, porém, os homens de frente do rubro-negro ainda não convenceram.