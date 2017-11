Atlético contrata atacante Chiquinho para melhorar números ofensivos

A temporada de 2018 será de reconstrução para o Atlético que tenta fortalecer o elenco visando voltar para a elite do futebol nacional. Chiquinho é um dos nomes que chegam para compor o ataque do Dragão. O jovem teve passagens de destaque no futebol capixaba neste ano de 2017 quando conseguiu o título da Copa do Espírito Santo, pelo Atlético de Itapemirim e o vice-campeonato estadual, pelo Doze.

"Estou muito feliz com essa oportunidade que estou tendo, sempre estive buscando isso. Esse ano de 2017 foi o melhor desde que comecei no profissional, passei por dois clubes capixabas aonde pude fazer gols, dar assistências e ainda consegui um título" destacou.

Foram 8 gols marcados no ano, 4 pelo Atlético-ES e outros 4 pelo Doze. Em 2018 Chiquinho quer melhorar essas marcas. Há cerca de 2 semanas treinando com o Dragão na capital, o jogador quer aproveitar a chance para além de evoluir profissionalmente, poder ajudar sua família.

"Com certeza estou muito feliz e Deus está me abençoando. Vou poder ajudar minha família como sempre quis e fazer o que eu mais gosto. A temporada 2018 será de grandes conquistas para mim e para minha família e só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade única. Espero poder exercer meu trabalho muito bem e evoluir a cada dia mais" disse o atacante.

Em 2018 o Dragão tem , além da Série B, o Campeonato Goiano e Copa do Brasil. O principal objetivo do time no próximo ano é conseguir o acesso de volta à Série A. Além do atacante, o rubro-negro já tem acertado os volantes Valderrama e Diego Silva, ambos vindos do Sampaio Corrêa.