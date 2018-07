Esporte Atlético confirma nova lesão de Edson Júnior e Júlio César dá susto em treino Atacante de 23 anos se recuperava de uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, mas sofreu nova lesão, agora no ligamentos do joelho direito

Além de novidades na formação que deve iniciar o jogo contra o CSA, na próxima segunda-feira, da confirmação da reabertura do Estádio Antônio Accioly, e da rescisão de contrato do zagueiro René Santos, o dia no Atlético ficou marcado por um leve susto com o atacante Júlio César e a confirmação de que o atacante Edson Júnior segue fora de combate. Durante treinamento realizado nesta sexta-feira (20) no CT do Dragão, o atacante Júlio César deixou a ...