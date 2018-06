Esporte Atlético confirma contratação do volante Pedro Bambu O contrato do jogador com o rubro-negro será até o final de 2019

O Atlético confirmou nesta quarta-feira (13) a contratação do volante Pedro Bambu. O atleta, que defendeu o Dragão entre 2013 e 2016, se transferiu para o Goiás no último ano e sem chances na equipe alviverde, o jogador rescindiu o contrato na última semana. Bambu irá assinar com o rubro-negro até o final de 2019. O volante, que realizou exames nesta quarta-feira, já com...