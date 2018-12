Esporte Atlético confirma contratação de Moacir, que estava no Vila Nova Jogador é o segundo reforço atleticano que estava no rival colorado

O Atlético já buscou dois reforços no rival Vila Nova. Após anunciar o volante Washington, o Dragão acertou com mais um jogador que estava no colorado. O volante Moacir, que também atua como lateral direito, foi anunciado pelo rubro-negro. OFICIAL! O volante Moacir assina com o Dragão é o segundo reforço para a temporada 2019. Seja bem-vindo ao Atlético, Moaci...