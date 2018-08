Esporte Atlético celebra volta pra casa neste sábado Rubro-negro reabre Estádio Antônio Accioly diante do Coritiba. Ampliado, Castelo do Dragão terá fins comerciais

A reabertura do Estádio Antônio Accioly, neste sábado, é tratada pela diretoria do Atlético como a volta da praça esportiva para servir à sua principal função - o produto futebol. Assim, o Dragão busca vitória, às 16h30, sobre o Coritiba, no returno da Série B. Com isso, a intenção é reaproximar o time da torcida atleticana e raízes campineiras do clube. Mas não é só isso. O...