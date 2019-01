Esporte Atlético busca reforço para o ataque na base do São Paulo Murilo, de apenas 21 anos, tem no currículo títulos da Copa do Brasil sub-20, do Brasileiro de Aspirantes e da Libertadores sub-20 com a camisa do clube paulista

O Atlético acertou, nesta segunda-feira (28), a contratação, por empréstimo, do atacante Murilo, de 21 anos. Vindo da base do São Paulo, onde atuou desde o sub-15, o jogador terá vínculo de apenas três meses com o rubro-negro, ou seja, até o final do Campeonato Goiano. Caso agrade a diretoria atleticana, deverá ficar para o restante da temporada. Sua única passa...