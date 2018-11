Esporte Atlético busca despedida com honra de seu torcedor

O Atlético ainda tem chances remotas de conquistar o acesso à Série A, mas o time entrará em campo, nesta sexta-feira (16), diante do São Bento, às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, pela 37ª rodada da Série B, com o objetivo de se despedir com honra de seu torcedor. O duelo será o último do Dragão em sua “toca” neste ano de 2018. O principal desafio do técnico Wagne...