Esporte Atlético bate o lanterna e sobe uma posição na Série B Com gols de Renato Kayzer e Bruno Santos, os dois no segundo tempo, Dragão vence o Boa Esporte

A subida ainda não é totalmente segura e confiável, mas o Atlético pegou o elevador da Série B do Brasileiro e, na noite desta quarta-feira (4), quebrou uma pequena escrita negativa - não havia vencido três vezes seguidas na temporada. Pois a terceira vitória foi conquistada no Estádio Olímpico, sobre o Boa Esporte (MG), lanterna da competição. Frio no primeiro tem...