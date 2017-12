Atlético avalia proposta por revelação

Se a intenção do Atlético era de manter o maior número de jogadores para 2018, para contar com uma base sólida no Campeonato Goiano, com a definição do futuro de André Castro, que não irá ficar, o time rubro-negro contará com seis titulares desse ano para o próximo ano. Porém, a equipe ainda corre o risco de ficar sem um dos principais nomes do time, o meia Luiz Ferna...