Atlético: Aproveitamento em casa ajuda explicar queda

Nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético não conseguiu fazer valer o mando de campo. Os goianos ocupam a 19ª colocação no quesito com apenas, 29,63% de aproveitamento - só é melhor que o Vitória, que conquistou apenas 25,9% dos pontos em Salvador. O aproveitamento atual do Atlético é inferior ao do pior ano do time na Série A, em 2012, quando a eq...