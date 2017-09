Atlético apresenta volante e acerta com duas apostas

Duas apostas serão novidades nos treinos do Atlético até o final deste ano. O volante João Victor, de 20 anos, e o zagueiro Dedé Silva, de 22 anos. Ambos serão observados no dia a dia do Dragão com a perspectiva de ficarem no clube rubro-negro para 2018.

João Victor é oriundo da base do Globo-RN. O jogador atuou em 11 partidas pelo clube de Natal, sendo a última pela final da Série D. O Globo foi derrotado por 5 a 0 pelo Operário.

Dedé Silva, de 1,90m, é considerado uma das maiores revelações do futebol amapaense. O defensor foi um dos destaques do Santos-AP na disputa da Série D e no Campeonato Amapaense. Ambos estão emprestados ao Atlético.

Liberados para atuar

Apresentado nesta quarta-feira, o volante Ronaldo, contratado via empréstimo com o Flamengo, está liberado para defender as cores do rubro-negro goiano. O atleta foi regularizado no Boletim Informativo diário da CBF (BID) e fica à disposição do técnico João Paulo Sanches. Essa é a mesma situação do goleiro Lucas Frigeli, de 28 anos, que treina com o restante da equipe há mais de uma semana.

A expectativa da diretoria do Atlético é que até o final do encerramento do período de regularização de jogadores (sexta-feira), o atacante Pedro Henrique, emprestado pelo Anápolis, apareça no BID. Outro jogador para o ataque deve desembarcar em Goiânia para reforçar o Dragão.